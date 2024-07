Doda potwierdza, że na najnowszej płycie zespołu Virgin rozlicza się ze swojej miłosnej przeszłości. Gwiazda niedawno zapowiedziała, że nowy album będzie pewnego rodzaju muzycznym pamiętnikiem, w którym zapisane są jej bardzo osobiste doświadczenia. Artystka ma na swoim koncie m.in. zerwane zaręczyny z Emilem Haidarem oraz Nergalem. Czy to historie, o których usłyszymy w nowym piosenkach?

Bardzo szczerze, wylałam wszystko to, czego nie mogłabym powiedzieć publicznie i to chyba jakoś by mi nie przystało. Ubrałam to po prostu w różne metafory - zdradziła Doda przed kamerą Party.pl