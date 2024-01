Doda ma za sobą kilka nieudanych związków, a niektóre z nich zakończyły się w cieniu wielkiego skandalu. Nauczona doświadczeniem niechętnie już opowiada o sprawach osobistych, a swoje życie uczuciowe stara się trzymać z dala od mediów. Przy okazji ostatniego wystąpienia w radiu zrobiła jednak wyjątek i wspomniała o byłym mężu.

Reklama

Doda zdradza, jak załatwiła byłego męża

Jej pseudonim artystyczny rozbrzmiewa w rodzimych mediach od lat, a każda kolejna zdobyta nagroda i rosnąca rzesza fanów tylko potwierdzają, że jest jedną z czołowych polskich wokalistek. Sporo mówi się nie tylko o jej karierze, ale też życiu prywatnym, w którym działo się całkiem sporo. Doda ma bowiem za sobą dwa rozwody, a jeden z nich był zwieńczeniem głośnej afery.

Od jakiegoś czasu wokalistka (prawdopodobnie) jest w związku, choć dość niespodziewanie zakończyła relacjonowanie nowej miłości, co wywołało lawinę spekulacji o rozstaniu. Niedawno jednak Doda pokazała nagranie z Dariuszem Pachutem, co zdaniem części fanów potwierdziło, że ich relacja nadal trwa. W czasie ostatniej rozmowy w RMF FM nawiązała natomiast do jednego ze swoich minionych już związków.

Doda

Zobacz także: Smolasty zaskoczył Dodę podczas koncertu. Zrobił to na oczach wszystkich, fani oszaleli z zachwytu

W radiu trwa obecnie cykl "Dodaphone", w którym ta łączy się ze słuchaczami i rozmawia z nimi na różne tematy tabu. Podczas jednej z takich właśnie rozmów Rabczewska wyjawiła, co zrobiła, gdy dowiedziała się, że mąż ją zdradza. Nie zdradziła jednak, czy chodziło o Radosława Majdana czy Emila Stępnia.

Zobacz także

Wyznała natomiast, że pierwszym podjętym przez nią krokiem było wyczyszczenie ich wspólnego konta. Nie zostawiła jednak małżonka całkowicie z niczym.

Kiedy to właśnie okazało się, że mój małżonek mnie zdradza, więc pierwsze co, to wyczyściłam wspólne konto i zostawiłam złotówkę na otarcie łez

Reklama

W tym miejscu warto wspomnieć, że w jednym z odcinków swojego reality show "Doda. Dream Show" Rabczewska przyznała, że po rozstaniu z Emilem Stępniem popadła w depresję. Wyjawiła także, że mąż zdradzał ją z terapeutką. Na temat bycia zdradzaną, wypowiadała się także w kwestii związku z Radosławem Majdanem.