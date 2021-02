Doda na wakacjach w Meksyku. Zobacz, z kim świętowała Walentynki i 37. urodziny!

Doda spędza teraz wakacje w Meksyku w popularnym wśród gwiazd kurorcie Tulum. Wyjechała tam pod koniec stycznia i początkowo na tydzień zniknęła z mediów społecznościowych. Niemal nie używała swojego telefonu. Ale kiedy wróciła do publikacji, to z przytupem! Doda Rabczewska zaczęła publikować seksowne fotografie. W jej otoczeniu zmieniają się tylko… przyjaciółki. Kiedy jedna odjechała, Doda przez kilka dni była sama i wyznała, że nie przepada za tym.

"Tak wyszło, że teraz kilka dni będę sama. I chciałam się was zapytać — czy wy lubicie najbardziej spędzać wakacje samemu, z przyjaciółmi, z ukochanymi? Bo tak szczerze — jak sobie myślę — to nie lubię być sama. Bez kitu. Tak w kontrze do tego, co dzieje się na co dzień, kiedy lubię być sama to na wakacjach jest mi strasznie smutno i jak sobie przypominam moje fajne wakacje z mężem, ale też wspaniałe wakacje z przyjaciółmi..." - mówi na nagraniu zamieszczonym na Instagramie.



Z kim Doda spędza długie wakacje w Meksyku?

Na szczęście niedawno przyjechały do Dody w odwiedziny dwie blond piękności. Na początek wspólnych wakacji wszystkie trzy spały w bungalowie na plaży - warunki były bardzo skromne, za to widoki wszytko im wynagradzały. Gwiazda wrzuca z nimi bardzo seksowe nagrania na Instagram. Kim są te dziewczyny? Okazuje się, że Dodzie obecnie towarzyszą podczas urlopu – Betina z Londynu oraz Olivia. Obie są Polkami i lubią imprezować oraz zwiedzać piękne miejsca. W walentynki wybrały się do podziemnych jaskiń, wypełnionych korytarzami rzek, aby popływać. 15 lutego gwiazda, z polskimi przyjaciółkami, świętuje swoje 37. urodziny. Wygląda na to, że wcale się nie nudzi i nie brakuje jej męża Emila Stępnia.

Doda bawi się na wakacjach z przyjaciółkami!

Doda na wakacjach w Meksyku!