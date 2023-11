5 listopada miała odbyć się uroczysta gala rozdania Europejskich Nagród Muzycznych MTV (ang. MTV European Music Awards). Choć ze względu na eskalujący konflikt izraelsko-palestyński impreza w Paryżu została odwołana, to ogłoszono listę zwycięzców. Największą faworytką była Taylor Swift, która została nominowana aż w siedmiu kategoriach. Najlepszą polską wykonawczynią okazała się zaś... Doda!

Doda z prestiżową nagrodą

Do Europejskiej Nagrody MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy nominowani byli Doda, Kasia Nosowska, Mrozu, Sanah i Vito Bambino. Ostatecznie to wyróżnienie powędrowało do Dody. Wokalistka pochwaliła się swoim sukcesem za pośrednictwem Instagrama.

Zrobiliście to! Najlepszy polski artysta MTV EMA 2023. Dziękuję — napisała Doda.

Doda Mateusz Jagielski/East News

Fani natychmiast zasypali Dodę lawiną komplementów i gratulacji. Przypomnijmy, że piosenkarka już po raz trzeci świętowała odbiór tej statuetki. Wcześniej cieszyła się wyróżnieniem MTV EMA w 2007 i 2009 roku. Pierwszym polskim artystą, który odebrał tę nagrodę, był Kazik. Gwiazdor dostał ją w 2000 roku.

Ten rok Doda z pewnością zaliczy do udanych. Piosenkarka wydała album studyjny "Aquaria", który pokrył się podwójną platyną. Rozpoczęła wielką trasę koncertową oraz zaprezentowała w telewizji autorski program "Doda. Dream Show".

Jednak nie wszyscy koledzy i koleżanki z branży doceniają talent piosenkarki. Niedawno Maciej Maleńczuk zakpił z Dody w talk-show Kuby Wojewódzkiego.

