Jakiś czas temu Doda powróciła na salony. W towarzystwie nowego faceta gwiazda najwyraźniej znowu nabrała ochoty na „bywanie”. Piosenkarka jak zawsze lubi szokować zachowaniem, strojem i głoszonymi opiniami, dlatego ostatnio postanowiła wypowiedzieć się co myśli o innych celebrytkach…

Komu się dostało? Samej Angelinie Jolie! Rabczewska w wywiadzie dla magazynu K MAG powiedziała co myśli o sławnej aktorce.

- Moim zdaniem cierpi na przypadłość, która w terminologii funkcjonuje jako rozszczepienie jaźni. Mówiąc bez ogródek, jest psychicznie chora- stwierdziła piosenkarka.

Doda zdradziła również, czemu Angelina jest „psychicznie chora”. Okazuje się, że wszystkiemu winny jest znak zodiaku wielkiej gwiazdy! Partnerka Brada Pitta jest spod znaku Bliźniąt a to według Dody powód dziwnego zachowania Jolie...

Doda najwyraźniej wie wszystko!

Reklama