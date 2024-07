Doda wzięła udział w cyklu "7 grzechów głównych" Party.pl. Artystka przed naszą kamerą zdradziła, jakie są jej największe słabości. Jakie grzechy ma na sumieniu diwa polskiej sceny? Okazuje się, że Doda nie ma oporów przed tym, by przyznać się do... żądzy!

Non stop ogarnia mnie żądza do wszystkiego! Jestem wielką pasjonatką życia, hedonistką, więc żądza to moje drugie imię.