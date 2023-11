Dodzie w środę zostały postawione zarzuty - gwiazda usłyszała zarzut wpływania groźbą na świadka, za co grozi do 5 lat więzienia, po czym wpłaciła 100 tysięcy złotych i wyszła na wolność. Doda zdecydowała się poinformować fanów o swoim stanie za pomocą portali społecznościowych. Najpierw wrzuciła dwa zdjęcia na Facebooka, a następnie nagrała InstaStory, na którym tłumaczy się z zatrzymania:

Witajcie kochani! No nic no, no co... Zbieram doświadczenie do filmu, przecież muszę być autentyczna, tak? - mówiła Doda na InstaStory.