Od kilku dni nie milką echa dotyczące 1998 notowania listy przebojów Trójki Polskiego Radia. Kolejni artyści bojkotują stację i zaprzestają współpracy z rozgłośnią. W tej sprawie zabrała głos również Doda, która wyjawiła, że artyści są cenzurowani od lat "za pomocą tak zwanych badań w stacjach komercyjnych". Artystka jak zawsze w mocnych słowach postanowiła wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat. Zobaczcie!

Artyści i fani Trójki Polskiego Radia bojkotują radiostację za usunięcie z listy przebojów piosenki Kazika. Rozgłośni zarzucana jest cenzura, bowiem Kazik w swojej piosence "Twój bój jest lepszy niż mój" krytykuje Jarosława Kaczyńskiego. Kolejni czołowi dziennikarze odchodzą z Trójki Polskiego Radia, a wśród tych osób znalazł się Marek Niedźwiedzki, legendarny spiker i prowadzący kultową listę przebojów "Trójki". Wśród bojkotujących radiostację artystów znaleźli się między innymi Dawid Podsiadło czy Organek. Głos w tej sprawie zabrała również Doda.

Artystka w swoim wpisie na Facebooku zwróciła uwagę, że polscy muzycy od lat są cenzurowani w mediach "za pomocą tak zwanych badań komercyjnych". Sama miała tego doświadczyć nie raz, gdyż zawsze zwracała uwagę na to, że jej piosenki nie są grane w radiach:

A co do cenzury w mediach, to zwracam się do moich szanownych, znajomych muzyków choć, może nawet bardziej menadżerów: od lat jesteśmy cenzurowani za pomocą tak zwanych "badań" w stacjach komercyjnych. wszyscy wiemy jak to wygląda i jaka to jest je***a ściema. Więc może w końcu szanowne rozgłośnie ustalą jawny cennik: ile za "piosenkę tygodnia", "miesiąca" itp. zamiast zamiatać "gifty" pod stołem a Wy (menadżerowie) nie będziecie musieli zmagać się z hipokryzją, krzycząc teraz na lewo i prawo o cenzurze w Trójce...” - napisała Doda w swoim wpisie na Facebooku.