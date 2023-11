Na pogrzebie babci Dody na szczęście nie pojawiły się paparazzi, za co artystka jest wdzięczna:

... Wracając do babci. Nie wiem czy to było chcący, czy niechcący, ale bardzo chciałabym podziękować fotoreporterom, którzy nie zjawili się na pogrzebie. Byłam pewna i bardzo się martwiłam, że pojawią się tam, bo jednak wydawało mi się, że nie przepuszczą zdjęć płaczącej Dody, zrozpaczonej nad trumną. I bardzo się bałam, nie chciałam zepsuć rodzinie tak ważnej chwili ostatniego pożegnania z ukochaną osobą. Jakie było zaskoczenie, że nie zobaczyłam tam nikogo. Nie wydaje mi się, że to był przypadek, bo nie wierzę w przypadki - mówi Doda w rozmowie z gala.pl.