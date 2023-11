Doda nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego jej piosenki nie są grane w radiach. Sama zastanawia się zaś, czy musi umrzeć, żeby ktoś zagrał jej przeboje:

Bez pomocy radia ,pare dni po premierze mamy milion wyświetleń. To przykre ,ze piosenka choć cieszy się tak dobrymi emocjami u słuchaczy konsekwentnie blokowana jest w największych radiostacjach.Przez 15 lat nie miałam u nich wsparcia ,a moje kolejne single musiały radzić sobie same,podczas gdy innych artystów mogły liczyć na playlisty. Nie chce nic więcej poza tym co dostają inne piosenkarki.SZANSY DLA TEGO UTWORU,by ludzie słysząc go kilkukrotnie w radiu sami ocenili czy im się podoba czy nie.Póki co nie mają takiej możliwości, a ja nie umiem odpowiedzieć na powracające setki pytań od fanów : czemu Dody nie grają w radiach? Mogę jedynie sama zadać swoje :Czy musze umrzeć by z głośników mogł zabrzmieć w końcu mój głos?ARTYSTA MARTWY JEST WIĘCEJ WARTY?