Doda i Małgorzata Rozenek - zestawienie tych gwiazd wielokrotnie pojawia się w polskich mediach, najczęściej w kontekście ich stylu czy... małych złośliwości, których nie szczędzą sobie w trakcie wywiadów. Dlatego tym bardziej może zaskakiwać opinia Dody na temat najnowszej książki Małgorzaty o in-vitro. W rozmowie z portalem przeAmbitni.pl gwiazda przekonuje, że publikacja Rozenek jest bardzo potrzebna na polskim rynku. Co dokładnie powiedziała?

Reklama

Doda o książce Małgorzaty Rozenek: Jest potrzebna!

Małgorzata Rozenek nigdy nie ukrywała, jak temat in vitro jest dla niej ważny. To w końcu dzięki tej metodzie jest mamą dwóch wspaniałych chłopaków - Stasia i Tadzia. Teraz gwiazda otwarcie mówi, że wraz z mężem, Radosławem Majdanem, starają się o trzecie dziecko. Jej książka "In vitro. Rozmowy intymne" ma m.in. na celu pomóc przyswoić Polakom ten kontrowersyjny dla niektórych temat:

Jestem szczęśliwą mamą dwóch wspaniałych synów. Nie byłoby ich ze mną, gdyby nie pomoc lekarzy. Gdyby nie In vitro. Dyskusja wokół tego tematu wciąż rodzi niezdrowe emocje, powiela krzywdzące stereotypy, służy jako narzędzie walki politycznej. Dzięki ginekologom, seksuologom, embriologom oraz księdzu dominikanowi przedstawię Wam całą prawdę o tej procedurze - tak zapowiadała swoją książkę Małgosia.

Premiera książki odbyła się niedawno. Czy Doda uważa, że jest ona potrzebna na polskim rynku wydawniczym?

Myślę, że tak. Ja w wieku 35 lat mam znajomych, którzy mają po 35 lat i wzwyż i ten temat dzieci, mimo że ja ich nie chcę, cały czas się przewija. Zazwyczaj ludzie, którzy nie chcą mieć dzieci, mogą je mieć od tak, jeśli chodzi o biologię i naturę, a Ci, którzy bardzo pragną, mogą mieć problemy. Wiem, jak dużo moich koleżanek ma z tym problem, finansowo niekoniecznie mogą sobie pozwolić na in vitro, a bardzo by chciały, więc myślę, że jest potrzebna. - mówi Doda w wywiadzie dla przeambitni.pl.

Artystka dodaje:

Takie książki są ważne, aby nie krzywdzić tych, którzy nie są temu winni i nie zasługują na to - mówi Dorota.

Zaskoczeni? Kupicie książkę Małgorzaty?

East News

Doda pochwaliła Małgorzatę Rozenek!

ONS