Dodzie zależy na dobrej prasie przed procesem z Agnieszką Szulim? Wokalistka na swoim Facebooku wydała krótkie, ale mocne oświadczenie w tej sprawie. I znów uderza w gwiazdę TVN!

W "Twoim Imperium" pojawiła się informacja, że Dodzie, za rzekome pobicie Agnieszki Szulim podczas imprezy w Chorzowie dwa lata temu podczas gali "Niegrzeczni 2015" grozi rok więzienia. Dlatego też wokalistka stara się pokazać z najlepszej strony - chwaląc się akcjami charytatywnymi, tak jak tą ostatnią, z fanką, Sandrą, którą zabrała na zakupy czy medalem za zasługi dla Ciechanowa. Jak Rabczewska komentuje rewelacje tygodnika?

Właśnie zakontraktowałam charytatywny koncert - kolejny w tym roku i setny w mojej karierze. NIE przestane pomagać ludziom tylko dlatego, że pani Szulim insynuuje publicznie iż robię to po to żeby zmienić wyrok w sprawie jej wymyślonego pobicia. Lepiej ważyć słowa - szczególnie takie, które odbiją się na ludziach potrzebujących. No cóż.. Szulim NIGDY NIE ZROBIŁA OBDUKCJI ,NIE POSZŁA DO LEKARZA wiec niech sąd rozstrzygnie tą farsę. Zanim to się jednak stanie polecam Adze zająć się szerzeniem dobra ,a nie nienawiści, Czas do wyroku szybciej zleci - pisze.