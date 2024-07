Występ Dody ze Slashem wzbudził mnóstwo emocji. Artystka dzięki fance spełniła jedno ze swoich marzeń z dzieciństwa. W rozmowie z portalem newseria.pl opowiedziała, że kiedy była nastolatką, w jej pokoju zawsze wisiał plakat gitarzysty. A występ w Łodzi był idealnym prezentem na 15-lecie kariery, które gwiazda będzie świętowała w przyszłym roku. Zaapelowała też do Polaków:

Jestem podekscytowana, ponieważ spełniło się moje największe marzenie i uważam, że Polska również powinna być podekscytowana, ponieważ Slash wybrał właśnie polską wokalistkę na swoją światową trasę. Nikogo nigdy nie wybierał, więc uważam, że jest to wyróżnienie dla naszego kraju i wszyscy powinniśmy się cieszyć. (...) W 2016 będzie 15-lecie mojej kariery muzycznej, więc jest to niesamowita nagroda za to, że wytrwałam tyle lat w tym polskim show biznesie.