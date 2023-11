1 z 5

Doda była jedną z gwiazd, które zjawiły się na tegorocznych Różach Gali. Artystka nie byłaby sobą, gdyby nie postawiła na kreację, obok której nie dałoby się przejść obojętnie. Tak było oczywiście i tym razem. Doda zaprezentowała się na czerwonym dywanie w cekinowej sukni w neonowym kolorze. Do tego kreacja miała asymetryczną górę i wielką różę na ramieniu. Ostatnie, co można byłoby powiedzieć o kreacji Dody, to że była skromna i minimalistyczna. Było wręcz przeciwnie, a najlepsze słowo, które mogłoby ją opisać, to przepych. Co więcej, Doda postawiła na bardzo odważny kolor, który na pewno nie jest dla każdego i to nie tylko ze względu na fakt, że może pasować tylko odważnym osobom. Neonowy żółty nie jest po prostu stworzony dla każdego typu urody. Doda nigdy jednak nie zaprzątała sobie głowy takimi szczegółami i zawsze świetnie na tym wychodziła. Tak było i teraz. Przekonajcie się sami, przeglądając kolejne strony galerii. Podoba się wam look Dody?

