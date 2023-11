Wczoraj w Warszawie odbyła się uroczysta premiera kalendarza Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Sesja, pod hasłem "#Obecność" z udziałem kilkunastu gwiazd oraz podopiecznych stowarzyszenia obyła się już kilka miesięcy temu. Wzięli w niej udział m.in. Basia Kurdej Szatan, Dorota Wellman i Marcin Prokop, Natasza Urbańska, Natalia Kukulska, Dorota Gardias czy właśnie Doda, która na konferencji kalendarza przykuwała wzrok wszystkich!

Od dziecka mam słabość do ludzi starych. Wiem, jak straszna potrafi być samotność, wykluczenie. Wiem z jakimi problemami borykają się ludzie starsi. Wiem, że nie wystarcza im pieniędzy na leki, dlatego już szóstego grudnia zostanę Mikołajem i wpadnę do nich z prezentami. Jednym z nich będzie czek na 10 tys. złotych od jednej z aptek, w której podopieczni stowarzyszenia będą mogli wykupić lekarstwa. Także w ich towarzystwie odbędzie się premiera teledysku mojego singla zapowiadającego wyjątkową, bo poświęconą mojej babci, płytę, którą nagrałam z orkiestrą. Lubię pomagać i na to zawsze mam czas. Jestem wrażliwcem. Nie ma nic piękniejszego jak dzielenie się z potrzebującymi" - mówiła Doda.