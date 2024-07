Wczoraj odbyła się uroczysta premiera długo oczekiwanej komedii "Wkręceni" z Piotrem Adamczykiem w roli głównej. Obraz ma szanse stać się jednym z pierwszych kinowych hitów tego roku, a na premierze pojawiła się sporo polskich gwiazd z obsadą filmu na czele. Przypomnijmy: Ponad 20 gwiazd na premierze "Wkręconych"

Internauci szybko zauważyli, że brakowało jednej ważnej postaci, mianowicie Dody. W końcu to piosenkarka nagrała pierwszy utwór do "Wkręconych", który szybko podbił radiowe listy przebojów. Zastanawiano się, czy nieobecność Dody była związana z faktem, iż wskutek różnic zdań producenci zdecydowali się na nagranie drugiego utworu promującego obraz w wykonaniu innego artysty. Zobacz: Piosenka Dody wyleciała z filmu "Wkręceni"? Znamy szczegóły

Producentom "Wkręconych" bardzo zależało na obecności wokalistki, bo dzięki temu premiera zyskałaby na rozgłosie, ale mimo otrzymanego zaproszenia, Doda była zmuszona odmówić. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, powodem nieobecności gwiazdy był końcowy etap prac nad jej koncertowym DVD. Właśnie wczoraj artystka była obecna osobiście przy ostatnich poprawkach szaty graficznej płyty - okładki i książeczki, które następnie zostały wysłane do druku.



Doda znana jest z tego, że jeśli chodzi o jej płyty czy koncerty to jest wymagająca i czuwa nad wszystkim w 100%. Przez ostatnie kilka dni pracowała z zespołem grafików nad ostatecznym kształtem szaty graficznej DVD "Fly High Tour" i choć chciała się pojawić na premierze filmu to logistycznie nie byłoby to możliwe. Ta płyta to dla niej priorytet, bo musi być dopieszczona pod każdym względem i nic nie jest w stanie jej od tego odciągnąć. Okładka jest już skończona, więc kwestią najbliższych dni jest oficjalna informacja o dacie premiery - zdradza w rozmowie z nami osoba z otoczenia gwiazdy.