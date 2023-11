1 z 5

We wtorkowy wieczór odbył się pokaz Patrycji Kujawy, ulubionej projektantki m.in. Dody. Gwiazda bardzo często ma na sobie stroje od Patrycji Kujawy, więc nie mogło jej zabraknąć na pokazie. I jak zwykle zadał szyku! Artystka miała na sobie suknię z dużym dekoltem i asymetrycznym dołem. Z jednej strony kreacja była seksowną mini, a z drugiej balową suknią z trenem. Suknia miała kolor zielony i została stworzona z marszczonego oraz błyszczącego materiału. Ciężko było Dody nie zauważyć w tej stylizacji. Do swojej kreacji Doda dobrała kolczyki z frędzlami i sandały nude. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak artystka prezentowała się na pokazie. To był jej najlepszy look?

Zobacz: Neonowa Doda w białych kowbojkach na premierze niezwykłego kalendarza