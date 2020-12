Pełna lista gwiazd Sylwestra Polsatu 2020/2021!  Doda, Szpak, Grzeszczak... Na kogo czekacie najbardziej? 

Kto wystąpi na wielkiej, sylwestrowej imprezie Polsatu? Wiemy! Stacja poinfomowała o szczegółach "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Wiadomo już, że na scenie zobaczymy Dodę, która ma zaśpiewać swoje największe hity. Teraz Polsat zdradził nazwiska kolejnych gwiazd, które razem z widzami pożegnają stary rok. Zapowiada się naprawdę gorąca "największa domówka w Polsce"!

Koniec roku zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Niestety, w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa sylwester będzie wyglądać inaczej niż w poprzednich latach. Władze Polsatu podjęły decyzję, że impreza odbędzie się bez udziału publiczności i zostanie zrealizowana w dwóch studiach.

Stacja informuje, że "największa domówka w Polsce" rozpocznie się 31 grudnia o godzinie 20:00. Imprezę poprowadzą Paulina Sykut, Krzysztof Ibisz, Karolina Gilon i Rafał Maserak.

W naszym studio na żywo zagrają dla Was, m.in.: Bajm, Doda, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Enej, Alicja Majewska, Czadoman, Michał Szpak, Daj to głośniej, Sławomir, Stefano Terrazzino i Liber&InoRos. Usłyszymy Bailando i Vamos a la Playa w wykonaniu lubianej w Polsce Loony, a zakochani w muzyce lat 90-tych będą wspominać swoją młodość przy dźwiękach zespołu Fun Factory. Nie ma też na świecie osoby, która nie tańczyłaby w klubie do legendarnej grupy Boney M z Maizie Williams!- informuje Polsat. Występy gwiazd muzycznych to tylko jedna z wielu atrakcji przygotowanych dla naszych gości! Wróżbita Maciej przedstawi horoskop na nadchodzący rok, Rafał Maserak nauczy nas jak tańczyć w domu, zaś Tomasz Barański i jego grupa NEXT we wspaniałych choreografiach będą towarzyszyć gwiazdom podczas ich występów- dodaje stacja.