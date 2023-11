Doda nie raz była gwiazdą programów rozrywkowych (najczęściej zasiadała w jury), robiła także prawo jazdy pod okiem kamer (po latach TVN namówił na to samo Edytę Górniak). Mogła pojawiać się w tego typu show znacznie częściej, ale zazwyczaj... odmawiała, chcąc skupić się na koncertowaniu. Okazuje się, że gwiazda miała szansę prowadzić swój autorski program w TVN Style! Dlaczego nie doszła do porozumienia z Edwardem Miszczakiem, dyrektorem programowym stacji? Zobaczcie, co zdradziła po latach!

Reklama

Zobacz także: Co spotkało Dodę po głośnym występie w Białymstoku? Zdradziła prawdę!

Reklama

Doda swego czasu była częstym gościem stacji TVN. Po medialnej aferze z Agnieszką Woźniak Starak ma tam "bana" (czyli zakaz występowania).