"The Voice of Poland" ruszył pełną parą, a w jury możemy zobaczyć Tomsona i Barona, Michała Szpaka, Urszulę Dudziak oraz Edytę Górniak, która wróciła do programu po dłuższej przerwie. Niestety w dalszym ciągu fani talent show nie mogą zobaczyć w fotelu jurorskim Dody. Chociaż wokalistka marzy o tym, aby być jurorką w "The Voice", to jednak w dalszym ciągu jej się to nie udaje. Kilka miesięcy temu na swoim Instagramie Doda napisała:

The voice chce mnie na trenera , TVP się nie zgadza ????????‍♀️ - stwierdziła Doda.

Jak zatem Doda zareagowała na powrót Edyty Górniak do programu? Czy w dalszym ciągu jest otwarta na propozycje udziału w "The Voice of Poland", czy jest to już zamknięty temat?

Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

