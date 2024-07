Choć w Polsce ciało Dody jest uważane za jedne z najbardziej jędrnych, okazuje się, że jak na hollywoodzkie warunki nie jest takie idealne. "Super Express" poprosił o ocenę polskich celebrytów okiem trenera fitness, opiekuna amerykańskich gwiazd.

Witold Szmańda ocenił nasze gwiazdy od góry do dołu. Według trenera, m.in.: Heidi Klum i Keanu Reeves, Izabella Miko i Alicja Bachleda-Curuś, Doda ma obwisłe pośladki!



- Patrząc na Dodę, Nataszę czy Edytę, mogę powiedzieć, że mają piękne, kobiece i wytrenowane ciała. Mocną stroną Dody jest jej brzuch. Widać, że wiele godzin spędziła na siłowni i pracuje nad tym, by wyglądał dobrze, ale myślę, że mogłaby trochę więcej popracować nad jędrnością pośladków, bo są trochę obwisłe - ocenia Witold.

Również przedstawicielom męskiej części celebrytów nieźle się dostało.



- Niestety, pięknych sylwetek nie zauważyłem. Na przykład Borys Szyc niczym Leonardo DiCaprio należy do czołówki polskich gwiazd i pewnie tak jak on uważa, że już zupełnie nie musi trenować. A to błąd, co widać na zdjęciach.

Polski Brad Pitt, czyli Maciej Zakościelny też zebrał cęgi.



- Powinien jak najszybciej powiesić sobie nad łóżkiem zdjęcie Brada Pitta i codziennie zasuwać na siłownię

- uznał trener.

Jednak Szmańda nie tylko krytykował. Pochwalił brzuch Dody, nogi Górniak i wytrenowane ciałko Nataszy Urbańskiej. Wspomniał także, że kazał całkowicie wyeliminować pierogi z diety Bachledy-Curuś.

Aż strach pomyśleć, co trener powiedziałby o nas zwykłych zjadaczy chleba.

Wy też uważacie, że Doda ma obwisłe pośladki?



