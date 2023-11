Dorota Rabczewska-Stępień ostatnio nie pokazuje swojego męża Emila Stępnia na Instagramie. Czyżby para miała kryzys? A może to tylko plotki? Postanowiliśmy spytać Dodę, czy to prawda! Odpowiedziała bardzo ostro!

"Znam pary, które się rozstały, a wrzucają zdjęcia do internetu, bo na tym zarabiają!"

„A u mnie nasila się irytacja, kiedy ludzie wierzą w Instagram niczym w Boga. Przecież to bańka mydlana, łatwo można tym manipulować. Prawda jest taka, że postanowiłam nie upubliczniać małżeństwa. Znam popularne osoby, które dawno się rozstały z partnerami, a nadal wrzucają z nimi zdjęcia do internetu, bo na tym zarabiają. Instagram to nie jest prawdziwe życie, to nie jest nawet większy kawałek życia, a wszyscy uznają go za prawdę objawioną", powiedziała Doda.