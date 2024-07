Ostatnio najgorętszą parą w polskim show-biznesie jest Doda i jej narzeczony Emil Haidar. Co rusz możemy śledzić nowe doniesienia na temat poczynań tej seksownej pary. Gwiazda nie próżnuje i co chwilę zamieszcza na swoim profilu na Instagramie oraz Facebooku interesujące fotki z migawkami z ich życia prywatnego. Niedawno oglądaliśmy ich zdjęcia z wakacji w Rzymie, później Doda chwaliła się swoimi umiejętnościami kulinarnymi, a teraz kusi swojego partnera seksownym zdjęciem. Zobacz: Koszulki Dody i Haidara z wakacji w Rzymie robią furorę. Artystka wpadła na świetny pomysł

Gwiazda zamieściła na swoim profilu zdjęcie w seksownej pozie z informacją dla ukochanego, że właśnie wraca do domu. Narzeczony nie pozostał dłużny swojej ukochanej i napisał, że czeka na nią z kąpielą. Wszystko wskazuje na to, że ta miłość ma się dobrze! Myślicie, że to "ten jedyny" Dody?

