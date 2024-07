Doda skończyła 33 lata! Piosenkarka świętuje dziś swoje urodziny i od rana przyjmuje życzenia od fanów. Okazuje się, że Doda postanowiła nawet złożyć życzenia... samej sobie! Na profilu gwiazdy na Instagramie pojawiło się nagranie, na którym Doda jako Marilyn Monroe śpiewa sobie słynne "Happy Birthday". Przy okazji urodzin artystka podsumowała ostatni rok swojego życia i podziękowała mężczyznom, którym wiele zawdzięcza. Komu dziękuje Doda?

Komu i co zawdzięcza Doda? Piosenkarka w urodzinowym wpisie nie zapomina o tych, którzy pomogli jej rozwinąć się zawodowo. Piosenkarka wymieniła m.in. Patryka Vegę, który jak już wiemy, nie wyreżyseruje kolejnej części filmu "Pitbull". Przy okazji gwiazda dementuje plotki, że jest z kimś związana. Co napisała Doda z okazji swoich 33. urodzin?

????Dziś moje urodziny !33 lata to niesamowity czas dla kobiety! Ostatni rok był dla mnie naprawdę wyjątkowy. Dziękuję jak zawsze mojej rodzinie i wam Kochani za wsparcie i dobre słowo!

A ponieważ ostatni rok spędziłam jako singielka (tak, tak! nie czytajcie plotek ;) to muszę podziękować niezwykłym mężczyznom, których spotkałam w ubiegłym roku na swojej drodze i którzy sprawili, że się nie tylko rozwinęłam zawodowo ale też jestem inną Dodą!

Wielkie dzięki zatem dla:

Krzysia Materny, który zaprosił mnie do świata aktorstwa, oswoił i nauczył najważniejszego ;)

Patrykowi Vedze za pierwszą propozycje kinową i scenariusz z napisaną dla mnie rolą. Mimo że losy potoczyły się tak, a nie inaczej, przeglądam z poruszeniem i uśmiechem rolę Ali .

Władysławowi Pasikowskiemu, którego scenariusz do kolejnego Pitbulla to dla mnie zaszczyt!

Emilowi Stępniowi, dzięki któremu złapałam bakcyla produkcyjnego za wspólne kreowanie pomysłów zawodowych i stworzenie super teamu artystycznego!

Krzysztofowi Jaroszyńskiemu za niezwykle poczucie humoru przy tworzeniu mojej postaci w serialu i cudowne przyjęcie na planie.

Slashowi za spełnienie mojego marzenia i wspólny koncert ORAZ za spełnienie kolejnego i ...kurde znowu jeszcze nie moge powiedzieć ;) Już dziś niczym Alicja przejdę na drugą stronę lustra!!!