Doda zdradziła, że podobnie jak Anna Lewandowska ma swoje kulki mocy! Nie jest tajemnicą, że wokalistka bardzo dba o to, co je i jest aktywna fizycznie. Świetna sylwetka to jeden z jej znaków rozpoznawczych. W najnowszym wywiadzie dla "Rewii" Doda zdradziła, kto przyrządza jej zdrowe potrawy:

Ciasta bez cukru piekę od dawna sama. Podobnie jak kulki mocy.

Kulki mocy Anny Lewandowskiej swego czasu robiły furorę w sieci. Internauci śmiali się nawet, że to dzięki nim Robert Lewandowski strzela wszystkie bramki. A jakie kulki mocy preferuje Doda?

Kasza jaglana, syrop daktylowy, wiórki kokosowe i suszone owoce. Wszystko zmieszane i uformowane w kulki. Można je traktować jako praliny. Robię też zielone koktajle - miksuję banany z jarmużem albo ogórek z sałatą.

Przepis, który zdradziła Doda brzmi smacznie. Mamy ochotę go spróbować, a Wy?

Doda ma swoje kulki mocy

Czy Anna Lewandowska zainspiruje się przepisem Dody?