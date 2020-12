TYLKO U NAS! Wielki powrót Dody na Sylwestra?! Gwiazda rozważa ofertę jednej ze stacji!

Wszechobecna pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany wielu z nas. To dotyczy również tegorocznych imprez sylwestrowych. Zamiast głośnych wydarzeń na rynkach miast, musimy zadowolić się studyjnymi nagraniami koncertów. Poznaliśmy szczegóły dotyczące Sylwestra 2020/2021 w Telewizji Polsat:

Dyrektor programowa Polsatu podkreśla, wieczór będzie obfitował w wiele niespodzianek. Wystąpią zarówno gwiazdy polskie, jak i zagraniczne.

- Dla młodych, młodszych i wiecznie młodych, czyli będzie to na pewno zabawa wielopokoleniowa. Wśród gości znajdą się wspaniali artyści od Dawida Kwiatkowskiego do Alicji Majewskiej, od Loony do legendarnego Boney M. z Maizie Williams, czyli możemy się spodziewać pokoleniowego mixu. Dodam jeszcze, że będzie to wyjątkowo interaktywny Sylwester z ogromną liczbą cennych nagród dla naszych widzów - mówi Terentiew.