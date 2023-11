4 z 5

"Artyści przeciw nienawiści"

"Artyści przeciw nienawiści" to projekt, który połączył ponad 120 artystów, którzy w sprawie walki z hejtem wspólnie wystąpili na jednej scenie. Pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia była Doda, która poruszona tragedią Pawła Adamowicza postanowiła zaapelować do kolegów z branży i zrobić coś dobrego. Odzew był ogromny, czego efektem był wielki koncert na którym wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny m. in. Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, Dawid Kwiatkowski, Barbara Kurdej-Szatan i wielu innych.

14 grudnia w kinach będzie można zobaczyć film dokumentalny z przygotowań do tego wydarzenia, a całkowity zysk zostanie przeznaczony na organizację kolejnego takiego koncertu.