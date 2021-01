Doda bez makijażu w swetrze w panterkę i botkach Louis Vuitton za 4,5 tys. zł. W takim zestawie gwiazda wybrała się na spacer

Doda bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka nie boi się szokować i niejednokrotnie zaskakiwała swoimi stylizacjami. Jako jedna z nielicznych gwiazd często pojawia się też bez makijażu. W takim wydaniu Doda ostatnio została przyłapana przez paparazzi podczas przechadzki ulicami Warszawy. Nie sposób przeoczyć ultra drogich dodatków! Tylko spójrzcie na te botki...

Doda bez makijażu w swetrze w panterkę i botkach Louis Vuitton za 4,5 tys. zł.

Doda należy do nielicznego grona gwiazd, które nie obawiają się pokazać bez makijażu. Jakiś czas temu artystka wyznała nawet, że całkowicie zrezygnowała z make-upu na co dzień. Teraz znów udowadnia, że w naturalnym wydaniu można wyglądać doskonale.

Na uwagę zasługuje też stylizacja Dody! Czarna kurtka bomberka to już klasyk, który zawsze się sprawdza, do tego bejsbolówka Dsquared2 za 489 zł, sweter w panterkowy wzór i botki Louis Vuitton za 4,5 tys. zł. Ta stylizacja to połączenie wygody i aktualnych trendów. Sami spójrzcie!

Zobacz także: Doda zrobiła TO po raz pierwszy od 20 lat! Publiczne wyznanie gwiazdy: „Kiedyś przyjdzie czas, że Wam powiem czemu"

Krótkie kurtki typu bomber nigdy nie wychodzą z mody i są świetnym uzupełnieniem codziennych stylizacji.

Botki na wysokim obcasie Louis Vuitton za 4,5 tys. zł pokochała nie tylko Doda. Ten model nosiła też m.in. Ewelina Lisowska.