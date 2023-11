1 z 4

Na oficjalnych imprezach czy koncertach Doda zawsze prezentuje się w starannie wykonanym makijażu, ale na co dzień gwiazda stawia na naturalny wygląd. Piosenkarka należy do grona gwiazd, które nie boją się pokazywać bez makijażu. Artystka już nie raz publikowała w sieci swoje zdjecia na których pozowała bez kolorowych kosmetyków na twarzy. Ostatanio paparazzi przyłapali ją na spotkaniu z przyjacielem i jak widać, również postawiła na naturalny look.

Zobaczcie, jak bez makijażu prezentuje się Doda! Spójrzcie również na jej szałową stylizację!

