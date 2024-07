Doda poruszona. Straszliwa weekendowa masakra w Orlando na Florydzie kosztowała życie 50 uczestników imprezy w klubie. Z całego świata płyną kondolencje polityków, gwiazd, zwykłych ludzi. Doda zamieściła na swoich profilach na Facebooku i Instagramie zdjęcie zniczy i flag przed Ambasadą USA w Warszawie. Zamieściła też poruszający komentarz.

50 osób, ludzkich istnień, niewinnych ludzi zginęło w Orlando z rąk zamachowca - terrorysty. A! Sorry, zapomniałam, że nie zmieniamy ostentacyjnie profilowego na flagę ofiar, bo byłaby gejowska? No tak... W końcu to nie ludzie, a zamach wytłumaczony, bo w gej klubie? Ja i każdy mądry, wrażliwy człowiek łączymy się w bólu. ???? - napisała artystka.

Przypomnijmy, w czasie strzelaniny w gejowskim klubie zginęło 50 osób. Kilkoro spośród ponad 50 rannych nadal walczy o życie w szpitalach. Napastnik, Amerykanin którego rodzice pochodzili z Afganistanu, powoływał się na Państwo Islamskie, jednak służby na razie nie znalazły żadnych związków z tą organizacją.

Czy zgadzacie się z opinią Dody? Czy to, że ofiary to osoby o odmiennych preferencjach seksualnych powoduje, że fala współczucia dla nich jest mniejsza? Czy widzicie w mediach społecznościowych tyle wyrazów solidarności z nimi, co np. po zamachach w Paryżu?

Oto cały wpis Dody:

