Zaostrzenie lockdownu dopiero po 9 kwietnia?! Doradca premiera ds. COVID-19 zdradził, czego możemy się spodziewać! 

Władze zaostrzą lockdown, ale dopiero kilka dni po Wielkanocy?! Prof. Andrzej Horban w rozmowie z mediami zdradził, co może nas czekać po 9 kwietnia. Doradca premiera ds. COVID-19 wskazał również możliwy termin, kiedy będziemy mogli odetchnąć od restrykcji. Niestety, wszystko wskazuje na to, że obostrzenia i lockdown będą obowiązywać jeszcze przez wiele tygodni. Sprawdźcie, co powiedział prof. Andrzej Horban!

Twardy lockdown po 9 kwietnia?

Chociaż wprowadzony ostatnio lockdown miał obowiązywać do 9 kwietnia, to już teraz pojawiają się doniesienia, że władze planują go wydłużyć. Media informują, że lockdown może potrwać dłużej niż początkowo zakładał rząd, a sami politycy przyznają, że jeszcze nie wiadomo, jakie decyzje zostaną podjęte po Wielkanocy. Teraz wszystko wskazuje na to, że tuż przed świętami władze nie zaostrzą lockdownu, ale doradca premiera ds. COVID-19 w rozmowie z mediami nie ukrywa, że być może stanie się tak po 9 kwietnia! Początkowo wszyscy mieli nadzieję, że wprowadzone obostrzenia wyhamują trzecią falę koronawirusa, dziś jednak liczba zachorowań wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Czy to oznacza, że lockdown zostanie wydłużony i potrwa znacznie dłużej niż planowano?

Prof. Andrzej Horban w wywiadzie dla Radia Zet zdradził, że jego zdaniem dopiero w czerwcu będziemy mogli odetchnąć od lockdownu! A jak może wyglądać lockdown po 9 kwietnia? Komantarz doradcy premiera brzmi niepokojąco.

Nie wiemy. Wszystko zależy od tego, czy ludzie będą się spotykać świątecznie w sposób większy, niż przewidujemy. Za 10 dni może być znaczący wzrost zachorowań i wzrost liczby ludzi w szpitalach. To wszystko zależy od nas, nie od tego czy rząd coś zamknie i wprowadzi godzinę policyjną, zależy to od ludzi. Jeśli nie będą zachowywać się rozsądnie, zgodnie z naszymi założeniami, to odpowiedź jest bardzo prosta: będziemy mieli więcej zakażeń- na antenie Radia Zet mówił prof. Andrzej Horban.

Myślicie, że po świętach władze wprowadzą całkowity lockdown z godziną policyjną i zakazem przemieszczania się?

Prof. Andrzej Horban zdradził, kiedy najprawdopodobniej będziemy mogli odetchnąć od lockdownu.

East News

Czy po Wielkanocy lockdown zostanie zaostrzony?