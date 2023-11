Wiktoria Gabor to nasza wielka nadzieja! Cały kraj będzie trzymał za nią kciuki podczas konkursu Eurowizja Junior 2019, który odbędzie się już 24 listopada w Gliwicach. Nastolatka ma nie tylko świetny głos, ale również perfekcyjnie posługuje się językiem angielskim. To dlatego, że dzieciństwo spędziła w Wielkiej Brytanii. Dlaczego wyjechała z Polski? Jak wspomina swoje dzieciństwo w Anglii? Zobaczcie, co zdradziła przed kamerami Party.pl!

Trzymacie kciuki za Wiktorię Gabor? Jej piosenka "Superhero", którą zaśpiewa podczas Eurowizji Junior, skradła serce samego Dawida Kwiatkowskiego!

