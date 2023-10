Reklama

Viki Gabor zachwyca talentem nie tylko w Polsce. 13-latka skradła serca widzów w "The Voice Kids", a następnie krajowych preselekcji do Eurowizji Junior. Ale doceniła ją również publiczność europejska, dzięki nim Viki wygrała cały konkurs! Można więc powiedzieć, że młodziutka Wiktoria to dziś wokalistka światowa. Ale nie ma co się dziwić. Urodziła się w Niemczech, a przez kilka lat mieszkała w Wielkiej Brytanii. Tam też zaczęła edukację.

Przy okazji instagramowego live zapytaliśmy ją jak dziś, z perspektywy czasu, wspomina tamtą szkołę? Czy było łatwiej?

Zobacz: Czy dwujęzycznej Viki Gabor łatwiej jest mówić po polsku, czy angielsku? Odpowiedź naprawdę zaskakuje

Młodą gwiazdę zapytaliśmy także, co spowodowało, że rodzice postanowili wrócić do Polski? Odpowiedź może zaskakiwać. Posłuchajcie sami.

Reklama

Viki, mimo młodego wieku, ma na koncie wiele sukcesów: