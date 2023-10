Viki Gabor to jeden z największych młodych talentów polskiej sceny muzycznej. A może nie tylko polskiej. Choć nie skończyła jeszcze nawet 13 lat brała już udział w finale "The Voice Kids", przeszła jak burza przez preselekcje do Eurowizji Junior i wygrała cały konkurs!

Reklama

Wiadomo, że urodzona w Hamburgu młoda gwiazda wychowywała się następnie w Wielkiej Brytanii. Dlatego język angielski jest dla niej bardzo naturalny. A w którym języku łatwiej się jej porozumiewać? Jak mówi w domu, jak porozumiewa się ze znajomymi? Przyznajemy, że odpowiedź zaskakuje...

Zobacz także: Wybierz z nami HIT LATA 2020! Który przebój będzie rządził w wakacje? Głosuj!

Wiktoria wychowywała się przez kilka lat w Wielkiej Brytanii:

East News