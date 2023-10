Maria Jeleniewska ma zaledwie 18 lat, a już jest prawdziwą gwiazdą internetu. W aplikacji TikTok obserwuje już ponad 11 milionów osób, a co więcej, ta liczba nieustannie rośnie. Jak się okazuje, nastolatka w swoim życiu otrzymała naprawdę wyjątkową propozycję - mianowicie została zaproszona przez Stuu do Teamu X, jeszcze zanim projekt się zaczął! Ku zdziwieniu wielu internautów, Maria Jeleniewska postanowiła z niej nie skorzystać. Czy dziś żałuje swojej decyzji i czy gdyby mogła, postąpiłaby inaczej? Dlaczego tak naprawdę nie chciała wziąć udziału w całym przedsięwzięciu? Obejrzyjcie nasze wideo i zobaczcie, co takiego zdradziła w rozmowie z naszą reporterką.

Reklama

Zobacz także: Dlaczego Michał Gała odszedł z Teamu X? Skomentował też "ucieczkę" Lexy Chaplin!

Fani TikToka z pewnością wiedzą o kim mowa. Maria Jeleniewska to jedna z największych polskich gwiazd tej popularnej aplikacji. Jak się okazuje, miała szanse zabłysnąć również na platformie YouTube!

Dlaczego nie chciała dołączyć do Teamu X? O tym posłuchacie w naszym materiale.