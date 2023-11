3 z 4

Widzowie bardzo krytycznie oceniają decyzję Marka. Inni podejrzewają, że zrobił to celowo, bo nie chciał wiązać się z żadną z kobiet. Wybierając Olę, która nie do końca była zdecydowana, mężczyzna postanowił w ten sposób rozstać się z programem. Jednak większość fanów "Rolnika" podejrzewa, że Marka nie ma w zwiastunie, ponieważ randka się nie odbyła i to Aleksandra z niej zrezygnowała.

Ja myśle ze Marek złe wybrał. Ta kobieta jakoś mi do niego nie pasuje , taka bardzo wyniosła się wydaje. Ta blondynka by do niego pasowała , sprawiała wrażenie cieplej i rodzinnej … Marek nie dojechał. Beton to beton. Tam w ogóle był coś nie halo bo jak się żegnał z Aneta to ją mega mocno uścisnął i łzy mu poleciały. Ktoś wcześniej pisał że pewnie Marek specjalnie tak wybrał żeby to ona go rzuciła i znów żeby mógł być sam ;) On juz z nia nie jest. po programie sie rozstali

Możliwe, że randka Oli i Marka się odbyła, ale nie została pokazana w zwiastunie. A może to widzowie mają rację? Tego dowiemy się już w niedzielę!