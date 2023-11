1 z 5

James Cameron o Titanicu

Jack z "Titanica" mógł przeżyć? Mimo, że od premiery słynnego filmu z Leonardo DiCaprio i Kate Winslet minęło już dwadzieścia lat, to fani nadal zadają sobie to pytanie. W kluczowej scenie, już po rozbiciu statku o górę lodową, Rose dryfuje na drzwiach, a Jack tonie w otchłani oceanu. Ten moment filmu do dziś wywołuje niemałe kontrowersje. Wiele osób uważa, że Jack miał szansę na przeżycie katastrofy, jeśli Rose zrobiłaby mu miejsce na drzwiach. Spekulacje na ten temat postanowił uciąć sam reżyser!

