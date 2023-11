Doda i Emil Stępień mówili, że łączy ich tylko przyjaźń, a tymczasem od kilku miesięcy byli zaręczeni, a teraz są już po ślubie. Dlaczego tak długo trzymali swoją miłość w sekrecie?

Mistrzyni niespodzianek – tak mówi się o Dorocie Rabczewskiej-Stępień. Kiedy rozesłała po przyjaciołach zaproszenia do Marbelli, niektórzy z nich nie mieli pojęcia, że tak naprawdę lecą na ślub artystki i Emila Stępnia, producenta filmowego, odpowiedzialnego m.in. za takie hity jak „Last minute”, „Służby specjalne” czy „Pitbull. Ostatni pies” (w tym ostatnim wystąpiła też Doda). Zaszokowani byli także dziennikarze i fani gwiazdy, którzy o tak wielkiej zmianie w jej życiu dowiedzieli się z… Face­booka! 14 kwietnia zobaczyli na profilu Dody zdjęcie dwóch dłoni z obrączkami, pod którym artystka napisała:

„Kochani, informuję was jako pierwsza: wyszłam za mąż. Pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że osoba, której oddałam serce i zaufałam, to jednocześnie mój ukochany i przyjaciel. Teraz już mogę wykrzyczeć to całą piersią! Kocham go!”