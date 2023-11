Agnieszka Sienkiewicz jest w ciąży i spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Gwiazda wraz z mężem Mikołajem Gauerem ma córeczkę Zosię, a niedługo para powita drugie maleństwo. Poród zbliża się wielkimi krokami, ale Agnieszka Sienkiewicz niechętnie pokazuje swój brzuszek i nie zdradza wielu szczegółów dotyczących drugiej ciąży. Teraz już wiadomo, jaki jest powód. Zobaczcie poniżej, co zdradziła gwiazda "Przyjaciółek" na ten temat. Będziecie zaskoczeni!

Dlaczego Agnieszka Sienkiewicz ukrywa brzuszek

Agnieszka Sienkiewicz o drugiej ciąży poinformowała kilka miesięcy temu, a dokładnie na początku lutego. Już wtedy jej brzuszek był sporych rozmiarów. Wtedy gwiazda napisała na swoim profilu na Instagramie:

Kochani !!!! Jak widzicie, jest mnie troszke więcej ????????????Serce, które bije tuż pod moim daje mi szczęście i siłę ????????????????????

Większość gwiazd od czasu ujawnienia informacji o ciąży regularnie publikuje urocze zdjęcia z brzuszkami. Ale nie Agnieszka! Gwiazda "Przyjaciółek" od momentu, gdy przyznała się, że spodziewa się drugiego dziecka, zamieściła zaledwie kilka ciążowych fotografii. Teraz już wiemy, dlaczego!

- Bo nie chcę być z brzuchem na wszystkich portlach plotkarskich, nie interesuje mnie bycie "insta mamą", chociaż z przyjemnością oglądam niektóre moje koleżanki i uwielbiam ich profile. Chciałam jedynie spędzić ten czas w świętym spokoju dla mnie i mojej rodziny. I udaje mi się :) - napisała na Instastory Agnieszka Sienkiewicz.

Z kolei niedawno Agnieszka Sienkiewicz dała do zrozumienia swoim fanom, że nie jest zadowolona ze swojego wyglądu. Można było wtedy podejrzewać, że to właśnie to jest przyczyną małej liczby zdjęć na profilu gwiazdy.

Gdy Twoja siostra dzwoni i mówi z nutą niepokoju „mało ostatnio wrzucasz na Insta........ „ myślisz sobie „cholera, statystyki poleca, zasięgi polecą, zapomną, że jesteś”.... wiec na gwałt przeszukujesz czeluści telefonu by znaleźć jakies aktualne zdjęcie ale mimo usilnych prób i łaskawego podejścia do siebie to jednak na każdym zdjęciu wyglądasz bardziej jak Obeliks niż Megan Markle- napisała na Instagramie.

Trzeba przyznać, że decyzja Agnieszki Sienkiewicz jest nietypowa! A czy uważacie, że słuszna?

Tym zdjęciem Agnieszka Sienkiewicz poinformowała o drugiej ciąży

Instagram

Gwiazda bardzo rzadko pokazuje ciążowy brzuszek

Instagram