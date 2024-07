Kilka dni temu Adamus ostro skrytykował Macieja Musiała, który spróbował swoich sił w roli DJ-a. Jego mocne słowa okazały się jednak prowokacją, na którą zareagowała m.in. Agnieszka Szulim. Prezenterka stwierdziła, że juror "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" "trąci myszką". Przypomnijmy: Szulim zabrała głos w konflikcie Musiał vs Adamus. Po czyjej jest stronie?

Muzyk nie czekał długo z odpowiedzią. Na Facebooku opublikował niedawno długi post, w których pisze o swoich sukcesach, jakie odniósł w przeciągu ostatniego roku pracy. Całą jego wypowiedź można uznać za chęć udowodnienia Agnieszce, że się myli. Zaczął od ostrych słów:

Ostatnio na portalach plotkarskich Agnieszka S. Opisała mnie jako dj który “trąci myszką” ... no cóż miałem się do tego nie odnosić, ale właśnie robię podsumowanie ostatniego roku swojej pracy i tak myślę ... a niech będzie napisze sobie. Po pierwsze wydaje mi się ze określenie „trąci myszka“ jest mocno oldschoolowe i nie przystoi do języka damy warszawskich lanserskich miejsc. “Chyba że gimby tego nie znajooo” I jest turbolans. Mysle jednak że Agnieszka jest damą i nie chciała mi ultra chamsko pojechać. - pisze Dj Adamus (pis. oryginalna)

Następnie artysta chwali się, że przez w ostatnim czasie pracował dla kilku stacji telewizyjnych, m.in. TVN. Adamusowi nie spodobało się również stwierdzenie Szulim, że pracował dla "polsatowskich dyskotek":

Wiec nie mam jakoś wyjatkowo duzych kompleksów, ze nie zaproszono mnie na jakąś impreze mega modną .. bo mam szacunek do swojej pracy i nie chce grywać za wódke i „fejm“.... i co do twojego przytyku i „Polsatowskich dyskotek“ to ja nie dziele media na TVN, POLSAT czy TVP ...bo nie jestem na wyłączność tylko jako spikier ale czuje sie tu Artystą i pozwole sobie na koniec przypomieć że ponad 11 lat oprawiałem muzycznie program KUBY W. , a teraz świetnie bawię się w programie TTBZ, gdzie ciesze się jego sukcesem ;-))) będąc co jakiś czas „na językach“ innych (pis. oryginalna) - pisze gwiazdor