Dj Adamus jest wielkim fanem Tajlandii - był tam wielokrotnie, także w ostatnie wakacje. Jest również miłośnikiem tamtejszej kuchni. Kiedy obejrzał jeden ze starszych odcinków "Kuchennych rewolucji" z Magdą Gessler, która ratowała tajską knajpę, mocno się zdenerwował!

Reklama

Dj Adamus krytykuje Magdę Gessler!



Na swoim Facebooku Adam napisał:

kuchenna rewolucja z Magda G ... W tajskiej knajpie ... Oglądam i nie wierze .... Czy ta tępa dzida była kiedyś w Tajlandi ...wciska kit całej Polsce ... (pis. oryginalna)

O co chodzi? Adamusowi nie spodobało się to, że Gessler była przeciwna używaniu trawy cytrynowej i chilli, a to w tajskiej kuchni jest niezbędne!

Dj Adamus w Top Chef

Zainteresowanie Dj Adamusa azjatyckimi specjałami docenili również producenci Top Chefa. Juror programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawi się w jednym z odcinków programu!

Co sądzicie o jego mocnych słowach na temat Magdy? Czy restauratorka odpowie?

Zobacz także

Zobacz też: Dj Adamus: Jestem zwolennikiem miękkich narkotyków, ale przeciwnikiem dopalaczy!

Dj Adamus i Wojciech Modest Amaro w Top Chef:



Reklama

Magda Gessler na ramówce MasterChef: