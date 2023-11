Mija 30 lat od premiery kultowego filmu "Dirty Dancing". Niedawno zaś oglądaliśmy go jako serial. Remake wielkiego kinowego hitu miał swoją premierę 24 maja w telewizji ABC. Baby zagra Abigail Breslin, znana widzom głównie z jej nominowanej do Oscara roli w filmie "Little Miss Sunshine". W postać Jimmy'ego wcieli się Colt Prattes. W obsadzie jest jednak kilka smaczków! Zobaczcie nasze wideo i zdecydujcie czy dacie szansę nowemu Dirty Dancing!

Patrick Swayze i Jennifer Grey stworzyli w filmie "Dirty Dancing" niezapomniany duet.

Czy Colt Prattes poradzi sobie w roli Jimmy'ego?