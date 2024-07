Anna Wendzikowska na kolejnych wakacjach. Tym razem w Chorwacji ze swoją córeczką Kornelią. Na jednym ze spacerów Ania postanowiła się zważyć na ulicznej wadze i przy okazji pochwaliła się, że udało się jej osiągnąć wymarzoną wagę!

Zważyłam się. Waga była stara, ale chyba nie kłamała. ???? wróciłam do wagi przedciążowej? Na szczęście nie ???? Wróciłam do swojej wagi ze studiów #crazy ☺️ dziękuję @lightbox_polska i @witoldszmanda ale przede wszystkim dziękuję mojej silnej woli, bo prawda jest taka, że jeśli mobilizacji brak to żaden trener nie pomoże. A zdrowe jedzenie zajadane słodyczami nikogo nie odchudzi. #mobilizacja #motywacja #wagawymarzona zła wiadomość jest taka: skurczyłam się o centymetr... #split #chorwacja #croatia #cityadventures ???????????? #roadtrip #newday #newcity - napisała na Instagramie Wendzikowska.