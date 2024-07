Michał Pazdan zdradził, jaką ma dietę! Sportowiec jest objawieniem Euro 2016, po którym polscy kibice go pokochali. Po mistrzostwach w sieci pojawiła się cała masa memów na temat sposobu gry piłkarza i jego fryzury. Natomiast na lotnisku po przylocie do Polski z Francji, fani futbolu najbardziej wyczekiwali właśnie jego. Wcześniej niewiele mówiło się o Michale Pazdanie, teraz natomiast jest jednym z najbardziej interesujących polskich piłkarzy. W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Dziecko" Michał Pazdan zdradził, co je, aby utrzymać świetną formę i wysportowaną sylwetkę:

Muszę gotować zdrowo. W domu najczęściej przygotowuję kolację, ze względu na to, że często śniadanie i obiad mamy w klubie. Wiadomo, że ja jem inaczej niż żona i Marcel. Wszystko jest podporządkowane temu, kiedy jest mecz. Przez wszystkie lata gry w piłkę zdobyłem sporą wiedzę na temat odpowiedniego żywienia i staram się z niej korzystać.

A do czego sportowiec ma słabość, jeśli chodzi o jedzenie? W tym samym wywiadzie zdradziła to jego żona:

Ja do białego pieczywa, Michał do pizzy. Ogólnie ich unikamy, ale są wyjątki…

Pazdan ma słabość do pizzy. A kto nie ma ;-)?

