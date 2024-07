Jak schudła Małgorzata Kożuchowska?

W nowym "Party" czytamy dziś o sposobie Małgosi Kożuchowskiej na zgrabną sylwetkę po ciąży!

Gwieździe zajęło to dziesięć miesięcy, bo wtedy urodził się jej synek Jaś. Dziś gwiazda wygląda jak milion dolarów, jakby nigdy nie była w ciąży. Okazuje się, że aktorka - by wrócić do swojego dawnego rozmiaru ubrań 36 - nie zatrudniła zatrudniła ani trenera osobistego ani nie zapisała się na siłownię. Małgosia teraz bardzo dużo pracuje i nie ma na to czasu!

– Ona zrobiła badanie Genodiet. To test DNA, na podstawie którego ułożono jej dietę. Musiała odstawić gluten i laktozę, a poza tym je teraz często, ale niewielkie porcje – opowiada znajoma aktorki magazynowi "Party". Oznacza to, że Kozuchowska zrezygnowała z pulchniutkich bułeczek, klusek oraz mleka, jogurtów i wszystkich serów. Z powodzeniem może jeść warzywa, owoce i większość kasz. Zdrowo! I skutecznie!

