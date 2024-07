Gwiazdy jak nikt inny muszą dbać o swój wizerunek i wygląd. Szczególnie kobiety narażone są na komentarze związane z ich sylwetką czy stylizacjami. Większość z nich korzysta z porad specjalistów i dbałość o figurę to dla nich sprawa priorytetowa. Przypomnijmy: Joanna Koroniewska zdradziła swoją sekretną dietę

Kolejną gwiazdą, która postanowiła podzielić się swoimi sposobami na szczupłą figurę jest Maja Ostaszewska. Gwiazda serialu "Przepis na życie" wyznała, że w utrzymaniu sylwetki pomaga jej bardzo aktywny tryb życia i fakt, iż jest wegetarianką.



Żyję aktywnie, uwielbiam tańczyć, zimą jeżdżę na nartach i zdarza się, że korzystam z siłowni. Dbam też o dietę, jem dość zdrowo, nie obżeram się. To wystarczy, żeby zachować niezłą linię. Nie stosuję żadnych morderczych diet. Jestem wegetarianką, mój jadłospis w dużej mierze opiera się na warzywach i owocach. Dzięki temu nie tyję - powiedziała w rozmowie z serwisem ŚwiatSeriali.pl aktorka.

Ostaszewska przyznaje też, że jak każda kobieta ma swoje słabości, szczególnie w kwestii zakupów i modowych gadżetów:



Mam słabość do torebek! Lubię je, bo uważam, że to najbardziej kobiecy dodatek do każdego stroju, a kobiecość i wygoda liczy się dla mnie w ubraniu najbardziej - wyznała.