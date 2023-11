Reklama

Michał Czernecki w rozmowie z Party.pl zdradził, czego mogą spodziewać się fani "Diagnozy"! Za nami pierwsze odcinki drugiej serii wielkiego hitu TVN. Wiadomo już m.in., że serialowy doktor Piotr Sadzik, w którego wciela się właśnie Michał Czernecki, po raz kolejny został ojcem. Narodziny syna wywołały w nim ogromne emocje i jak się okazuje, to nie koniec zamieszania w jego życiu prywatnym. Posłuchajcie, co przed naszą kamerą zdradził Michał Czernecki! Co wydarzy się w serialu "Diagnoza"?

Zobacz także: Pierwszy sezon "Diagnozy" był hitem. Co z drugim?! Mamy wyniki oglądalności i jest spore zaskoczenie

Reklama

Michał Czernecki zdradził, co wydarzy się w serialu "Diagnoza".