Deynn otworzyła się przed fanami. Przeżyła koszmar: "Myślałam, że się z tego nie pozbieram"
Deynn jakiś czas temu otwarcie przyznała, że zmaga się z depresją poporodową. Teraz postanowiła szerzej opowiedzieć o swoich doświadczeniach, odpowiadając na pytanie jednej z fanek. W szczerym wyznaniu wróciła do najtrudniejszych chwil, dzieląc się tym, co było dla niej największym wyzwaniem.
Deynn bez wątpienia należy do grona najpopularniejszych influencerek w Polsce. Niespełna rok temu powitała na świecie synka Romeo, a niedawno zdobyła się na szczere wyznanie dotyczące depresji poporodowej. Teraz ponownie poruszyła ten temat, dzieląc się z fanami bardziej osobistymi przemyśleniami i doświadczeniami.
Deynn mierzy się z poważnym problemem po porodzie
Niedawno okazało się, że Deynn mierzy się z depresją poporodową, co wywołało poruszenie w mediach i wśród jej fanów. Influencerka, która w kwietniu 2025 roku powitała na świecie synka Romeo, wcześniej opowiadała o wyzwaniach związanych z macierzyństwem, ale dopiero niedawno zdecydowała się nazwać swoje przeżycia, i jak sama przyznała, nie są to łatwe doświadczenia.
Mierzę się z okropną depresją poporodową, która nie ma litości. Nigdy żadne wydarzenie nie poryło mi tak głowy jak stan, w którym jestem teraz
Niedawno Deynn zorganizowała serię krótkich pytań i odpowiedzi, podczas której jeden z fanów zapytał ją o doświadczenia związane z depresją poporodową. Influencerka szczerze opisała, jak bardzo zmienne bywają jej emocje, pokazując, że ten problem może przybierać różne oblicza i nie wygląda tak samo u każdej młodej mamy.
To temat rzeka. Rzeka kontrowersji. Temat depresji każdy wrzuca do jednego wora — miesiącami musisz leżeć w łóżku, nie jeść, nie pić, płakać, usychać. Nie wiem, jak jest u innych, ale u mnie objawia się etapami. Raz jest super, raz stabilnie, a raz totalnie do bani
Influencerka podzieliła się szczegółami swojego najtrudniejszego epizodu depresji poporodowej. Wyznała, że był to dla niej wyjątkowo wymagający okres.
Myślałam, że się z tego nie pozbieram. Przyszedł grudzień i cały miesiąc miałam zajętą głowę strojeniem domu i przygotowaniem świąt. Sielanka skończyła się na początku stycznia. Wtedy było najgorzej. Takich myśli z takim nasileniem nie miałam nigdy
Deynn postanowiła stawić czoła problemowi i rozpoczęła terapię oraz regularne konsultacje z psychologiem, choć na początku nie odczuwała znaczącej poprawy.
Mijały dni i moje paskudne myśli i złe samopoczucie minęły. Co kilka miesięcy to przychodzi. O ile teraz jest super, palma, słońce, tak jestem psychicznie gotowa na to, że po powrocie do Polski znów może to do mnie przyjść
Deynn o powrocie do figury sprzed ciąży
Podczas sesji pytań i odpowiedzi jedna z obserwatorek poruszyła również temat sylwetki Deynn po ciąży. Zapytała ją wprost, czy nie czuje rozczarowania z powodu tego, że nie udało jej się odzyskać figury sprzed narodzin synka.
Coś ty. Najważniejsze, że robię coś w kierunku powrotu do formy. Bardziej zależy mi jednak na sprawności, a to też ciąża jednak naruszyła. Nie wyglądam jak przed ciążą ale uważam, że wyglądam dobrze, zdrowo
W przypadku pojawienia się objawów depresyjnych wsparcia można szukać w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (dla dzieci i młodzieży) oraz szpitalach psychiatrycznych. Można tam otrzymać bezpłatną pomoc.
Pomocy można również szukać pod następującymi numerami telefonu:
- Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego — 800 70 2222 — więcej informacji TUTAJ
- Antydepresyjny Telefon Zaufania — (22) 484 88 01 — więcej informacji TUTAJ
- Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji — (22) 594 91 00 — każda środa i czwartek w godz. od 17:00 do 19:00
- Antydepresyjny Telefon Zaufania — 22 654 40 41 — więcej informacji TUTAJ
- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży — 116 111 — całodobowy, anonimowy numer kontaktowy, możliwy kontakt przez stronę lub opcję czatu
- Bezpłatna i anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli — 800 100 100 — linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka — 800 121 212 — czynny od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. od 8:15 do 20:00;
