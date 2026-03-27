Deynn bez wątpienia należy do grona najpopularniejszych influencerek w Polsce. Niespełna rok temu powitała na świecie synka Romeo, a niedawno zdobyła się na szczere wyznanie dotyczące depresji poporodowej. Teraz ponownie poruszyła ten temat, dzieląc się z fanami bardziej osobistymi przemyśleniami i doświadczeniami.

Deynn mierzy się z poważnym problemem po porodzie

Niedawno okazało się, że Deynn mierzy się z depresją poporodową, co wywołało poruszenie w mediach i wśród jej fanów. Influencerka, która w kwietniu 2025 roku powitała na świecie synka Romeo, wcześniej opowiadała o wyzwaniach związanych z macierzyństwem, ale dopiero niedawno zdecydowała się nazwać swoje przeżycia, i jak sama przyznała, nie są to łatwe doświadczenia.

Mierzę się z okropną depresją poporodową, która nie ma litości. Nigdy żadne wydarzenie nie poryło mi tak głowy jak stan, w którym jestem teraz pisała pod koniec stycznia Deynn.

Niedawno Deynn zorganizowała serię krótkich pytań i odpowiedzi, podczas której jeden z fanów zapytał ją o doświadczenia związane z depresją poporodową. Influencerka szczerze opisała, jak bardzo zmienne bywają jej emocje, pokazując, że ten problem może przybierać różne oblicza i nie wygląda tak samo u każdej młodej mamy.

To temat rzeka. Rzeka kontrowersji. Temat depresji każdy wrzuca do jednego wora — miesiącami musisz leżeć w łóżku, nie jeść, nie pić, płakać, usychać. Nie wiem, jak jest u innych, ale u mnie objawia się etapami. Raz jest super, raz stabilnie, a raz totalnie do bani tłumaczyła na InstaStories Deynn.

Influencerka podzieliła się szczegółami swojego najtrudniejszego epizodu depresji poporodowej. Wyznała, że był to dla niej wyjątkowo wymagający okres.

Myślałam, że się z tego nie pozbieram. Przyszedł grudzień i cały miesiąc miałam zajętą głowę strojeniem domu i przygotowaniem świąt. Sielanka skończyła się na początku stycznia. Wtedy było najgorzej. Takich myśli z takim nasileniem nie miałam nigdy wyznała.

Deynn postanowiła stawić czoła problemowi i rozpoczęła terapię oraz regularne konsultacje z psychologiem, choć na początku nie odczuwała znaczącej poprawy.

Mijały dni i moje paskudne myśli i złe samopoczucie minęły. Co kilka miesięcy to przychodzi. O ile teraz jest super, palma, słońce, tak jestem psychicznie gotowa na to, że po powrocie do Polski znów może to do mnie przyjść podkreśliła.

Deynn o powrocie do figury sprzed ciąży

Podczas sesji pytań i odpowiedzi jedna z obserwatorek poruszyła również temat sylwetki Deynn po ciąży. Zapytała ją wprost, czy nie czuje rozczarowania z powodu tego, że nie udało jej się odzyskać figury sprzed narodzin synka.

Coś ty. Najważniejsze, że robię coś w kierunku powrotu do formy. Bardziej zależy mi jednak na sprawności, a to też ciąża jednak naruszyła. Nie wyglądam jak przed ciążą ale uważam, że wyglądam dobrze, zdrowo odpowiedziała Deynn.

W przypadku pojawienia się objawów depresyjnych wsparcia można szukać w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (dla dzieci i młodzieży) oraz szpitalach psychiatrycznych. Można tam otrzymać bezpłatną pomoc.

Pomocy można również szukać pod następującymi numerami telefonu:

Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego — 800 70 2222 — więcej informacji TUTAJ

Antydepresyjny Telefon Zaufania — (22) 484 88 01 — więcej informacji TUTAJ

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji — (22) 594 91 00 — każda środa i czwartek w godz. od 17:00 do 19:00

Antydepresyjny Telefon Zaufania — 22 654 40 41 — więcej informacji TUTAJ

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży — 116 111 — całodobowy, anonimowy numer kontaktowy, możliwy kontakt przez stronę lub opcję czatu

Bezpłatna i anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli — 800 100 100 — linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka — 800 121 212 — czynny od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. od 8:15 do 20:00;

Deynn o najgorszym czasie w życiu fot. Instagram @deynn