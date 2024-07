Siostry ADiHD wzięły udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej na święta. A jakie desery Milena i Ilona Krawczyńskie, znane m.in. ze stacji muzycznej 4fun.tv, proponują na święta? Oczywiście dietetyczne! Na ich blogu można znaleźć przepisy na brownie - bez mąki oraz na bazie kaszy jaglanej. Skusicie się?!

BROWNIE NA BAZIE CZERWONEJ FASOLI:

1 puszka czerwonej fasoli

1 mały banan

2 jajka

1 duża łyżka kakao DecoMorenno (tak tak ta książka HAHAHA)

1 łyżka oleju kokosowego

1 płaska łyżka proszku do pieczenia

100g cukru (ksylitol bądź stewia – zdrowsza opcja)

miska plus blender :)

Dodatkowo jak ktoś lubi można dodać orzechy i łyżkę białka czekoladowego

BROWNIE NA BAZIE KASZY JAGLANEJ

1/2 szklanki kaszy jaglanej

3 jajka

1/2 szklanki kakao

3 łyżki oleju (użyłam kokosowy)

1/2 szklanki miodu (może być cukier trzcinowy)

1/4 szklanki mleka (użyłam 1,5%)

jakieś bakalie do posypanie (orzechy, migdały)

1 łyżeczka proszku do pieczenia (sody)

Ugotuj kasze wg przepisu na opakowaniu (opłucz ją kilka razy wcześniej)- zajmie Ci to około 35min :) Pozostaw ją do ostudzenia. Piekarnik ustaw na górę i dół 180 stopni. Ostudzoną kaszę wrzuć do miski i połącz z resztą składników oprócz bakalii. Wszystkie składniki łączymy na gładką masę blenderem i gotowe :)Przelewamy do formy i pieczemy około 40min.