Dzisiaj Anna Dereszowska jest jedną z najbardziej znanych polskich aktorek, ale okazuje się, że kiedyś o mały włos, a zamiast na na aktorstwo, zdawałaby na… architekturę! Egzaminy na obie uczelnie odbywały się dokładnie tego samego dnia, ale dzięki wsparciu rodziców dzisiejsza gwiazda zdecydowała się zaryzykować i zamiast „konkretnego zawodu” wybrała to, co podpowiedziało jej serce.

Reklama

O swojej drodze do pasji opowiadała 20 marca podczas spotkania Akademii 5. 10. 15., programu stworzonego by wspierać rodziców i pomagać im z problemami wychowawczymi. Tym razem konferencja była poświęcona odkrywaniu, oraz rozwijaniu dziecięcych talentów i pasji.

W spotkaniu oprócz Anny Dereszowskiej wzięła udział m.in. także właścicielka agencji dziecięcych modeli i aktorki Pink Wings, Anastazja Borowska; zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji The Voice Kids, Roksana Węgiel oraz dziecięca modelka, którą zobaczyć możemy w nowej kampanii marki 5. 10. 15. - Roksana Trzasko. Z gośćmi rozmawiała znana psycholog dziecięca i ekspertka Akademii, Małgorzata Ohme.

Anna Dereszowska: „Moją bazą byli rodzice”

Dyskusja dotyczyła dziecięcych talentów, tego, jak rodzice mogą pomóc w ich odkrywaniu, rozwijaniu oraz co zrobić, by zmotywować dziecko do rozwoju. Anna Dereszowska wspomniała o roli, jaką w jej drodze do aktorstwa odegrali rodzice. W dzieciństwie często zmieniała zainteresowania i nie miała żadnego określonego talentu. Mimo to czuła ciągłe wsparcie rodziny, która dawała jej wolną drogę w eksperymentowaniu i szukaniu swojej drogi.

Akademia 5. 10. 15.

Sukcesy dziecięcych gwiazd

O swoim sukcesie opowiedziała także Roksana Węgiel, która wygrała pierwszą polską edycję The Voice Kids. O jej talencie nie wiedzieli ani jej rodzice, ani ona sama. To, że potrafi śpiewać, odkryła na konkursie karaoke podczas wakacyjnego wyjazdu. Decyzję o zgłoszeniu się na casting do programu podjęła sama, jednak rodzice wspierali ją od samego początku.

Anastazja Borowska opisała swoją pracę z małymi aktorami i modelami, a także ich rodzicami. Przyznała, że zdarza się, że wywierają oni na dzieci zbyt dużą presję i chcą, by realizowały one ich dawne, niespełnione marzenia. Jednak to wszystko od razu wyłapywane jest przez kamerę i zdjęcia. Wpływa to też oczywiście na dzieci, które po latach zmuszania do "pasji", podchodzą do niej z niechęcią i często robią rodzicom na złość.

Zobacz także

Akademia 5. 10. 15.

Zupełnie inaczej jest w przypadku Roksany Trzasko, czyli małej modelki i aktorki współpracującej z agencją Pink Wings. Ośmiolatka uwielbia występować w sesjach oraz serialach i traktuje to jak świetną zabawę, co mogliśmy zobaczyć na przykład na zdjęciach z najnowszej kampanii 5. 10. 15. To właśnie to, według Małgorzaty Ohme, jest klucz do prawidłowego wspierania rozwoju dziecka. Rodzice powinni pamiętać, że praca nad talentem powinna przede wszystkim sprawiać radość.

Musimy pamiętać o tym, że każde dziecko jest inne i zawsze najważniejsze jest jego dobro. Trzeba więc być uważnym obserwatorem i wspierać nasze dzieci w rozwoju talentów, ale nie robić niczego za wszelką cenę i wbrew woli malucha. I pamiętać, żeby nie łączyć talentu z sukcesem. Łączmy go z pasją i przyjemnością.

Reklama

Następne spotkania Akademii 5. 10. 15. już wkrótce. Jednak jeśli szukasz eksperckiego wsparcia i ciekawych informacji dotyczących wychowania dzieci, znajdziesz je na stronie www.51015kids.eu/blog.